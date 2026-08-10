Μόνο η Κέιτ Μος θα μπορούσε να κρατά δύο Hermès τσάντες μαζί -Γνήσιο fashion icon - iefimerida.gr

Η Hermès αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους πολυτελείας παγκοσμίως, με τις τσάντες Birkin και Kelly να έχουν καθιερωθεί ως σύμβολα διαχρονικού στιλ.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, stars όπως η Κέιτ Μος η Βικτόρια Μπέκαμ και η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνουν ότι μία μόνο Hermès δεν τους αρκεί, επιλέγοντας συχνά να συνδυάζουν δύο τσάντες του οίκου στην ίδια εμφάνιση.

Δείτε την Kέιτ Μος πώς φόρεσε τις luxury τσάντες στο Bovary.gr