Κέιτ Μίντλετον: Το νέο update για την υγεία της μετά τον καρκίνο -Τι αποκάλυψε για τις δύσκολες στιγμές

Η Κέιτ Μίντλετον μιλά για την περιπέτεια της υγείας της, τις δυσκολίες της ανάρρωσης και τη δύναμη που βρήκε στη φύση.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε πως η επαφή με το φυσικό περιβάλλον τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της, υπενθυμίζοντάς της ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές τίποτα δεν χρειάζεται να συμβαίνει βιαστικά. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο νέο τεύχος του περιοδικού Country Life, στο οποίο ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, ανέλαβε τον ρόλο του προσκεκλημένου επιμελητή.
Δείτε όσα αποκάλυψε η Κέιτ Μίντλετον για την περιπέτεια με τον καρκίνο, στο Bovary.gr
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