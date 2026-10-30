Κέιτ Μίντλετον: Το σακάκι των 80 ευρώ από τα Zara που έκλεψε τις εντυπώσεις στη συνάντηση με τη Μελίντα Γκέιτς - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκε με τη Melinda French Gates για ένα κοινό πρότζεκτ για τους νέους. Διάλεξε ένα σακάκι Zara των 80 ευρώ και απέδειξε για άλλη μια φορά πώς συνδυάζει το υψηλό με το προσιτό.

Η Κέιτ Μίντλετον είναι γνωστή για την άνεση με την οποία αναμειγνύει δημιουργίες υψηλής ραπτικής με πιο προσιτά κομμάτια. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της έγινε στα γραφεία του οργανισμού Pivotal στο Λονδίνο, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα κοινό σχέδιο που αφορά τους νέους ανθρώπους.

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στο Bovary.gr.