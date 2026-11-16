Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πήραν στο μετρό στο Μουμπάι -Η απρόσμενη εμφάνιση που ξάφνιασε

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έφτασαν στο Μουμπάι για την τελετή των βραβείων Earthshot, με την πριγκίπισσα να επιστρέφει στο διεθνές προσκήνιο.

Η έκτη τελετή απονομής του διεθνούς περιβαλλοντικού βραβείου, που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημιούργησε το 2020, είναι ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού του διαδόχου του βρετανικού θρόνου. Φέτος φιλοξενείται στη Μουμπάι της Ινδίας, όπου το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμά του.

Δείτε την εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο μετρό στο Bovary.gr.