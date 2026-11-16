Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ σε ταξίδι στην Ινδία -Το παιχνίδι στους δρόμους του Μουμπάι

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ξεκίνησαν την πρώτη κοινή περιοδεία τους μετά από τέσσερα χρόνια με ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι κρίκετ στους δρόμους του Μουμπάι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσε ενθουσιασμένη που επέστρεψε στην πόλη, μια δεκαετία μετά την προηγούμενη επίσκεψή της με τον πρίγκιπα, παραδέχτηκε όμως ότι το ζευγάρι χρειάζεται λίγη ακόμη εξάσκηση στο άθλημα.

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στην Ινδία στο Bovary.gr.