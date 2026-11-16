 Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ σε ταξίδι στην Ινδία -Το παιχνίδι στους δρόμους του Μουμπάι
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ σε ταξίδι στην Ινδία -Το παιχνίδι στους δρόμους του Μουμπάι

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η Κέιτ Μίντλετον ξανά σε βασιλική περιοδεία μετά από 4 χρόνια -Η smart chic εμφάνιση που ξεχώρισε στην Ινδία
Κέιτ Μίντλετον/ Φωτογραφία: Shutterstock Editorial / Profimedia

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ξεκίνησαν την πρώτη κοινή περιοδεία τους μετά από τέσσερα χρόνια με ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι κρίκετ στους δρόμους του Μουμπάι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσε ενθουσιασμένη που επέστρεψε στην πόλη, μια δεκαετία μετά την προηγούμενη επίσκεψή της με τον πρίγκιπα, παραδέχτηκε όμως ότι το ζευγάρι χρειάζεται λίγη ακόμη εξάσκηση στο άθλημα.

Δείτε την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στην Ινδία στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κέιτ Μίντλετον Πρίγκιπας Ουίλιαμ ινδία ΛΕΥΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα