Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ μοιράζονται την ίδια αδυναμία στις τσάντες ενός συγκεκριμένου οίκου - iefimerida.gr

Παρότι η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους όσον αφορά το προσωπικό τους στιλ, φαίνεται πως υπάρχει ένα fashion στοιχείο που τις ενώνει.

Οι δύο γυναίκες έχουν καταφέρει πολλές φορές να τραβήξουν τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, καθεμία ακολουθώντας τη δική της ξεχωριστή αισθητική. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας προτιμά τις κλασικές γραμμές, τις κομψές σιλουέτες και τα διαχρονικά κομμάτια που αποπνέουν φινέτσα. Αντίθετα, η δούκισσα του Σάσεξ κινείται σε πιο μίνιμαλ μονοπάτια, επιλέγοντας συχνά χαλαρούς συνδυασμούς και σύγχρονες πινελιές που αντανακλούν το ανεπιτήδευτο αμερικανικό στιλ.

Δείτε στο Bovary.gr την κοινή τους αδυναμία