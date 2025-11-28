Η Κατερίνα Στεφανίδη δείχνει πώς γυμνάζεται μαζί με τον 5 μηνών γιο της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Στεφανίδη και ο σύζυγός της, Mitchell Krier, έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από περίπου πέντε μήνες, υποδεχόμενοι τον γιο τους στον κόσμο.
Από τότε, η Χρυσή Ολυμπιονίκης φαίνεται να απολαμβάνει κάθε ξεχωριστή στιγμή με το μωρό της, κάτι που μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram.
Πρόσφατα, η οικογένεια ταξίδεψε στην Καλιφόρνια, όπου για πρώτη φορά ο γιος τους ανέβηκε σε αεροπλάνο. Μέσα από φωτογραφίες και στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Mitchell Krier μας έδωσαν μια γεύση από τις στιγμές του ταξιδιού τους.
