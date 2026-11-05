Η Κατερίνα Καραβάτου με δερμάτινο κολάν από τα Marks & Spencer -Για πρωί και βράδυ, κοστίζει κάτω από 35 ευρώ - iefimerida.gr

Το δερμάτινο κολάν αποτελεί μία από τις πιο stylish επιλογές της σεζόν και η Κατερίνα Καραβάτου μάς εμπνέει με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο σχέδιο από τα Marks & Spencer.

Η 52χρονη παρουσιάστρια αποδεικνύει πως το συγκεκριμένο item δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις βραδινές εμφανίσεις, αλλά μπορεί να αποκτήσει έναν ιδιαίτερα κομψό χαρακτήρα μέσα από τους σωστούς συνδυασμούς.

Στην εμφάνισή της, συνδύασε το κολάν από Marks & Spencer με μία μπλε σατέν μπλούζα και mules, δημιουργώντας ένα σύνολο που ξεχωρίζει για την ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη σύγχρονη αισθητική.

Δείτε το δερμάτινο κολάν της Κατερίνας Καραβάτου στο Bovary.gr