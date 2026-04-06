Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννα -Οι φωτό του Παναγιώτη Κουτσουμπή από το μαιευτήριο - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει αναμφίβολα την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, καθώς πριν από λίγα 24ωρα κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Οι δυο τους έγιναν γονείς την Παρασκευή 3 Απριλίου και καλωσόρισαν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή των ονομάτων, καθώς η μικρή θα ονομαστεί Πολυξένη-Αλεξάνδρα. Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι τιμά τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και την αγαπημένη φίλη της Κατερίνας, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που πέθανε από καρκίνο το περσινό καλοκαίρι.

Λίγες ώρες μετά τη γέννα, το μαιευτήριο μετατράπηκε σε έναν χώρο γεμάτο αγάπη και συγκίνηση, καθώς φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα έσπευσαν να εκφράσουν τις ευχές τους. Ανθοδέσμες σε παστέλ αποχρώσεις, εντυπωσιακά δώρα και μηνύματα γεμάτα τρυφερότητα κατέκλυσαν το δωμάτιο της παρουσιάστριας, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα.

