Κατερίνα Γερονικολού: Ανανέωσε τα μαλλιά της με τις πιο κολακευτικές ανταύγειες που φωτίζουν το πρόσωπο - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Γερονικολού έκανε μια μικρή αλλαγή στα μαλλιά της επιλέγοντας ανταύγειες που φωτίζουν το πρόσωπό της.

Η ηθοποιός διατήρησε την καστανή βάση των μαλλιών της, δίνοντάς της μια πιο φωτεινή και πολυδιάστατη όψη με πιο ανοιχτούς τόνους.

Πρόκειται για εκείνη την κατηγορία αλλαγών που δεν περνούν απαρατήρητες, χωρίς όμως να φωνάζουν. Το αποτέλεσμα παραμένει φυσικό, ενώ οι διαφορετικές αποχρώσεις δημιουργούν μια πιο πλούσια εικόνα στα μαλλιά.

Δείτε την αλλαγή στα μαλλιά της Κατερίνας Γερονικολού, στο Bovary.gr