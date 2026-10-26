Κατερίνα Διδασκάλου: Με τον πρώην σύζυγό της, ποιητή Γιώργο Βέη, στην παρουσίαση βιβλίου της κόρης τους - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Διδασκάλου και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Βέης, βρέθηκαν μαζί στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της κόρης τους, Φλώρας Βέη.

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησε η Κατερίνα Διδασκάλου, καθώς βρέθηκε στο πλευρό της κόρης της, Φλώρας Βέη, με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου.

Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Βέη, ποιητή, συγγραφέα και πρέσβη επί τιμή, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο κόρες.

Δείτε την Κατερίνα Διδασκάλου με τον πρώην σύζυγό της στο Bovary.gr.