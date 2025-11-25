Πώς η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ανέτρεψε έναν στιλιστικό κανόνα -Τόλμησε τον πιο αμφιλεγόμενο χρωματικό συνδυασμό - iefimerida.gr

Ο συνδυασμός καφέ και μαύρου θεωρείται συχνά δύσκολος, όμως η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απέδειξε ότι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κομψός όταν επιλεγεί σωστά.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεση «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς», μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η ηθοποιός επέλεξε ένα καφέ φόρεμα με διακριτική λάμψη, ιδιαίτερο μοτίβο και ντραπέ λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ψηλές μαύρες μπότες και μακρύ μαύρο πανωφόρι.

Το φόρεμα είχε ίσια γραμμή και μαλακή υφή, στοιχεία που το έκαναν να δείχνει άνετο αλλά και επίσημο ταυτόχρονα. Το μήκος του έφτανε μέχρι τον αστράγαλο, κάτι που βοηθά τον συνδυασμό με μπότες να δείχνει πιο ισορροπημένος, ενώ το μαύρο πανωφόρι συμπλήρωνε την εμφάνιση χωρίς να τραβάει την προσοχή από το βασικό σύνολο.

