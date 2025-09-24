 Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη με ανδρόγυνο look -Το σατέν πουκάμισο που δίνει στιλ σε κάθε εμφάνιση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη με ανδρόγυνο look -Το σατέν πουκάμισο που δίνει στιλ σε κάθε εμφάνιση

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα, όχι για μια θεατρική ερμηνεία αυτή τη φορά, αλλά για το μοναδικό στιλ που χαρακτήρισε την πρόσφατη έξοδό της στο Ηρώδειο.

Παρακολουθώντας την παράσταση «Ηλέκτρα», η αγαπημένη ηθοποιός έκανε αισθητή την παρουσία της με μια εμφάνιση που συνδύαζε την κομψότητα με την άνεση, χαρίζοντας μια φρέσκια ανάγνωση στο ανδρόγυνο look.

Δείτε την εμφάνιση της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στο Bovary.gr.

