Καρύδια το πρωί ή το βράδυ; Πότε είναι καλύτερο να τα τρώμε για την υγεία του εγκεφάλου -Τι εξηγεί διατροφολόγος

Έχει σημασία αν τρως καρύδια στις δέκα το πρωί ή στις οκτώ το βράδυ; Μια διατροφολόγος εξηγεί τι έχει σημασία στη διατροφή για τον εγκέφαλο.

Η υγιεινή διατροφή δεν περιορίζεται στην επιλογή των σωστών τροφίμων. Μετράει και η ώρα που τα τρώμε, τι έχουμε κάνει πριν και τι θα κάνουμε μετά. Ακούγεται περίπλοκο, αλλά στην ουσία είναι καθαρή κοινή λογική.

Δείτε τι λέει διατροφολόγος για την ώρα που πρέπει να καταναλώνουμε τα καρύδια στο Bovary.gr.