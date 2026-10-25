Καρό φούστες: 7 στιλάτοι τρόποι να φορέσετε το αγαπημένο μοτίβο της σεζόν - iefimerida.gr

Οι καρό φούστες έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, με τις πιο φρέσκες εκδοχές τους να αποκτούν ξανά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να αποτελούν μία από τις τάσεις της φετινής σεζόν.

Υπάρχουν ορισμένα μοτίβα που έχουμε συνδέσει με συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και το καρό είναι αναμφισβήτητα ένα από αυτά. Κάθε φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του σε ρούχα και αξεσουάρ, άλλοτε με την κλασική του μορφή και άλλοτε μέσα από πιο σύγχρονες εκδοχές. Φέτος, εκτός από τα καρό παλτό, τα σακάκια και τα πουκάμισα, επέστρεψαν και οι φούστες σε διαφορετικά μήκη, γραμμές και χρωματικούς συνδυασμούς.

Δείτε ποιες καρό φούστες είναι στη μόδα στο Bovary.gr.