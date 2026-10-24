Καρκίνος του μαστού: Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούμε, σύμφωνα με την ογκολόγο Κωνσταντίνα Θωμοπούλου - iefimerida.gr

Ο Οκτώβριος είναι κάθε χρόνο ένας μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, με την 25η Οκτωβρίου να είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού.
Μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα της υγείας μας δεν πρέπει να αναβάλλεται, ότι η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι ο προληπτικός έλεγχος παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουμε για την έγκαιρη διάγνωση.
Διαβάστε τη συνέντευξη με την ογκολόγο Κωνσταντίνα Θωμοπούλου στο Bovary.gr.
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