Κάπρι παντελόνι τον χειμώνα -Η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει τον τρόπο με το πιο κομψό look

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε μια κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα trends των τελευταίων σεζόν, το κάπρι παντελόνι, και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να φορεθεί ακόμα και τον χειμώνα.

Τα κάπρι παντελόνια έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, φέρνοντας μαζί τους μια νοσταλγική διάθεση από τις δεκαετίες του '90 και του 2000. Με μήκος που σταματά κάτω από το γόνατο, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά παντελόνια, ενώ έχουν κερδίσει ξανά τη θέση τους στις συλλογές των σχεδιαστών και στις εμφανίσεις των πιο ενημερωμένων fashionistas.

Αν και τα έχουμε συνδέσει κυρίως με τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές εμφανίσεις, τα κάπρι μπορούν να ενταχθούν εξίσου κομψά και στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Το μυστικό βρίσκεται στους σωστούς συνδυασμούς, στις υφές και, φυσικά, στην επιλογή των παπουτσιών.

Δείτε την εμφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου στο Bovary.gr.