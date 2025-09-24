 Κάπρι και loafers: Το στιλάτο airport look της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Μιλάνο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κάπρι και loafers: Το στιλάτο airport look της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Μιλάνο

Η Γκουίνεθ Πάλτροου απογειώνει το airport look στο Μιλάνο με το πιο αμφιλεγόμενο παντελόνι της μόδας
Η Γκουίνεθ Πάλτροου με κάπρι παντελόνι/ Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην άφιξή της στο Μιλάνο, η Γκουίνεθ Πάλτροου επέλεξε ένα look που ανανέωσε το στιλ των κάπρι παντελονιών με τρόπο που μόνο εκείνη θα τολμούσε.

Σε έναν κόσμο όπου το airport look χωρίζεται ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα, η Γκουίνεθ Πάλτροου απέδειξε ξεκάθαρα ποια πλευρά επιλέγει. Λίγο πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, η ιδρύτρια του Goop εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης με ένα σύνολο που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Δείτε το airport look της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γκουίνεθ Πάλτρoου Ηθοποιός παντελόνι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ