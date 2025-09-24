Κάπρι και loafers: Το στιλάτο airport look της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Μιλάνο - iefimerida.gr

Στην άφιξή της στο Μιλάνο, η Γκουίνεθ Πάλτροου επέλεξε ένα look που ανανέωσε το στιλ των κάπρι παντελονιών με τρόπο που μόνο εκείνη θα τολμούσε.

Σε έναν κόσμο όπου το airport look χωρίζεται ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα, η Γκουίνεθ Πάλτροου απέδειξε ξεκάθαρα ποια πλευρά επιλέγει. Λίγο πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, η ιδρύτρια του Goop εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης με ένα σύνολο που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Δείτε το airport look της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Bovary.gr.