Κάνετε Reformer Pilates; Τα 5 σημάδια ότι αντί να ωφελείτε το σώμα σας, μπορεί να το επιβαρύνετε

Τα στούντιο για reformer pilates γέμισαν τις πόλεις, όμως η κουλτούρα της έντονης προπόνησης απειλεί την ουσία της μεθόδου. Πέντε σημάδια δείχνουν πότε η εξάσκηση σού κάνει κακό.

Ξέχνα τη hot yoga, άφησε στην άκρη το πάντελ και το Hyrox, γιατί το 2026 ήταν η χρονιά που τα στούντιο Reformer εμφανίστηκαν παντού. Δεν είναι πια προνόμιο των λίγων, και το Reformer έχει κερδίσει τη φήμη του ως μέθοδος που χτίζει δύναμη, κινητικότητα και ψυχική διαύγεια.

Δείτε τι πρέπει να προσέξετε αν ασκείστε με pilates reformer στο Bovary.gr.