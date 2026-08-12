Αυτό το καλοκαιρινό φρούτο βελτιώνει τον ύπνο και χαρίζει ενέργεια όλη μέρα - iefimerida.gr

Τα φρούτα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ομάδες τροφίμων και βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Αν και περιέχουν σάκχαρα, αυτά είναι φυσικά και συνοδεύονται από πλήθος ευεργετικών θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες.

Ωστόσο, πολλοί τα αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα λόγω της γλυκιάς τους γεύσης. Η αλήθεια είναι ότι τα φρούτα όχι μόνο δεν πρέπει να αποκλείονται από τη διατροφή, αλλά αξίζουν θέση στην καθημερινότητά μας. Και ανάμεσά τους, τα κεράσια ξεχωρίζουν.

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