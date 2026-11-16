 Η Καίτη Γαρμπή δείχνει το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της -Ο εντυπωσιακός στολισμός σε κόκκινο και χρυσό
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Καίτη Γαρμπή δείχνει το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της -Ο εντυπωσιακός στολισμός σε κόκκινο και χρυσό

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή/ Φωτογραφία: Instagram/ @kaitigarbi

Η Καίτη Γαρμπή μπήκε από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων και μοιράστηκε μια φωτογραφία από το εντυπωσιακά στολισμένο σπίτι της, με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο να κλέβει τις εντυπώσεις.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλο και περισσότεροι Έλληνες celebrities έχουν αρχίσει να στολίζουν τα σπίτια τους, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Ανάμεσά τους και η Καίτη Γαρμπή, η οποία φέτος αποφάσισε να υποδεχτεί τη χριστουγεννιάτικη περίοδο λίγο νωρίτερα, με αφορμή μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την οικογένειά της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το σαλόνι του σπιτιού της, αποκαλύπτοντας τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό που επέλεξε.

Δείτε το σπίτι της Καίτης Γαρμπή στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Καίτη Γαρμπή χριστουγεννιάτικο σαλόνι στολισμός

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα