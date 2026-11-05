 Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψαν στην πρώτη σειρά του show της Chanel στο Σίδνεϊ - iefimerida.gr
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Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψαν στην πρώτη σειρά του show της Chanel στο Σίδνεϊ

Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Μάργκοτ Ρόμπι: Οι καλεσμένες που ξεχώρισαν στο show της Chanel στο Σίδνεϊ
Κάιλι Μινόγκ/ Φωτογραφία: Instagram/ @kylieminoque
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με κρεμ σύνολο και χαμηλή αλυσιδωτή ζώνη, η Κάιλι Μινόγκ ξεχώρισε στην πρώτη πασαρέλα της Chanel στην Αυστραλία, με τη Νικόλ Κίντμαν μα τραβά εξίσου τα βλέμματα.

Το Σίδνεϊ έβγαλε από τη ντουλάπα τα καλύτερα Chanel του την Πέμπτη, καθώς οι πρώτοι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στο Barangaroo για το πρώτο show του γαλλικού οίκου σε αυστραλιανό έδαφος.

Δείτε τις καλεσμένες που ξεχώρισαν στο show της Chanel στο Bovary.gr.

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