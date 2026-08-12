Κάια Γκέρμπερ: Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκαλύπτει ποιο σημείο ζηλεύει στο σώμα της μητέρας της - iefimerida.gr

Μετά το κοινό εξώφυλλο των διάσημων γονιών τους στη Vogue, η Κάια Γκέρμπερ και ο Χόμερ Γκιρ ποζάρουν μαζί, γράφοντας τη δική τους ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του περιοδικού.

Η Κάια, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, και ο Χόμερ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, φαίνεται πως ακολουθούν με τον δικό τους τρόπο τα βήματα των γονιών τους, χτίζοντας τη δική τους πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ιστορία των δύο οικογενειών, άλλωστε, συνδέεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποτέλεσαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εποχής.

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