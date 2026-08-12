Κάια Γκέρμπερ: Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκαλύπτει ποιο σημείο ζηλεύει στο σώμα της μητέρας της - iefimerida.gr

Μετά το κοινό εξώφυλλο των διάσημων γονιών τους στη Vogue, η Κάια Γκέρμπερ και ο Χόμερ Γκιρ ποζάρουν μαζί, γράφοντας τη δική τους ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του περιοδικού.
Η Κάια, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, και ο Χόμερ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, φαίνεται πως ακολουθούν με τον δικό τους τρόπο τα βήματα των γονιών τους, χτίζοντας τη δική τους πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο.
Η ιστορία των δύο οικογενειών, άλλωστε, συνδέεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποτέλεσαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εποχής.
Δείτε την φωτογράφιση στο Bovary.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο