 Το καφέ επιστρέφει στη μόδα -10 φθινοπωρινά looks που αποπνέουν κομψότητα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το καφέ επιστρέφει στη μόδα -10 φθινοπωρινά looks που αποπνέουν κομψότητα

Φωτογραφία Getty Images
Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το καφέ - σοκολατί ήταν το χρώμα που ξεχώρισε στις πασαρέλες και έγινε το απόλυτο αγαπημένο των fashion insiders και των it girls του street style.

Φέτος επιστρέφει δυναμικά, εκτοπίζοντας ακόμη και το κλασικό μαύρο από την κορυφή των προτιμήσεων.

Οι λόγοι; Δίνει σοφιστικέ χαρακτήρα σε κάθε outfit, ταιριάζει με άλλα χρώματα (τόσο έντονα όσο και ουδέτερα), δεν πρόκειται να το βαρεθείτε και λειτουργεί εξίσου καλά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας δούμε όμως μερικά λουκς που θα σας δώσουν έμπνευση.

