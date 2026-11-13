 Κάδος σκουπιδιών: Σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι -Το λάθος που κάνουν πολλοί
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Κάδος σκουπιδιών: Σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι -Το λάθος που κάνουν πολλοί

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Πού πρέπει να βάζετε τον κάδο σκουπιδιών στο σπίτι, σύμφωνα με διακοσμητή -Το σημείο που κάνει τη διαφορά
Κάδος/ Φωτογραφία: Unsplash

Από την κουζίνα ως τον κήπο, η συζήτηση για το πού τοποθετείται ο κάδος σκουπιδιών έχει ανάψει. Ένας ειδικός στο σπίτι και τη διακόσμηση εξηγεί πού ανήκει πραγματικά.

Ως φιλοξενούμενος, δύσκολα υπάρχει πιο αμήχανη στιγμή από το να ψάχνεις με το βλέμμα έναν κάδο για να πετάξεις ένα χαρτομάντιλο ή ένα περιτύλιγμα και να διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει πουθενά. Κι όμως, το φαινόμενο είναι πιο συχνό απ' όσο θα περίμενε κανείς.

Δείτε πού είναι καλύτερο να τοποθετείτε τον κάδο των σκουπιδιών στο σπίτι στο Bovary.gr.

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