Ξεχάστε τον κάδο κάτω από τον νεροχύτη: Η νέα τάση στην κουζίνα που προτείνουν οι αρχιτέκτονες - iefimerida.gr

Ο κλασικός κάδος απορριμμάτων κάτω από τον νεροχύτη φαίνεται να δίνει τη θέση του σε μια πιο διακριτική και πρακτική λύση, που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα στην κουζίνα

Ένα σύστημα κομποστοποίησης ενσωματωμένο σε συρτάρι, με βιοδιασπώμενες ταινίες, κερδίζει το ενδιαφέρον στον σύγχρονο σχεδιασμό, συνδυάζοντας την εξοικονόμηση χώρου με μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων. Πώς λειτουργεί αυτή η εναλλακτική και γιατί αρχίζει να κερδίζει έδαφος στις σύγχρονες κουζίνες;

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