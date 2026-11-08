Ο 15χρονος γιος των Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ που ακολουθεί τη δική του διαδρομή στον κινηματογράφο - iefimerida.gr

Η αγάπη για τον κινηματογράφο φαίνεται πως περνά από γενιά σε γενιά στην οικογένεια της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο Λέο Ενσίνας Κρουζ, ο μεγαλύτερος γιος της Πενέλοπε Κρουζ και του Χαβιέ Μπαρδέμ, αρχίζει να γνωρίζει τον κόσμο του κινηματογράφου, ακολουθώντας μια διαδρομή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της τεράστιας καλλιτεχνικής πορείας των γονιών του. Γεννημένος τον Ιανουάριο του 2011, ο 15χρονος Λέο μεγάλωσε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής. Παρότι οι γονείς του συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους Ισπανούς ηθοποιούς, εκείνοι έχουν επιλέξει να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από τη δημοσιότητα, προστατεύοντας όσο μπορούν την ιδιωτική τους ζωή.

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