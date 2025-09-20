 Η αξεπέραστη γοητεία της Intrecciato, της εμβληματικής τσάντας από τον οίκο Bottega Veneta -Συνδυάζει στιλ και πολυτέλεια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η αξεπέραστη γοητεία της Intrecciato, της εμβληματικής τσάντας από τον οίκο Bottega Veneta -Συνδυάζει στιλ και πολυτέλεια

Σαρλίζ Θερόν/Φωτογραφία: Profimedia
Σαρλίζ Θερόν/Φωτογραφία: Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι τσάντες Intrecciato της Bottega Veneta ξεχωρίζουν διαχρονικά χάρη στο εμβληματικό πλεκτό μοτίβο και το υψηλής ποιότητας δέρμα, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό κομψότητας και λειτουργικότητας.

Ενώ οι τάσεις στα υφάσματα έρχονται και φεύγουν, υπάρχουν λίγα εμβληματικά στοιχεία που άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και κατέκτησαν την πραγματική καθολικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το διάσημο πλέξιμο Intrecciato που συναντάμε στις τσάντες της Bottega Veneta.

Οι πλεκτές τσάντες δεν είναι νέες προσθήκες στον χώρο της μόδας. Καμία άλλη μάρκα όμως, δεν έχει ταυτίσει τόσο πολύ το στυλ, ή μάλλον την τεχνική της, με το DNA του οίκου της όσο η Bottega Veneta. Κάντε μια βόλτα σε οποιοδήποτε κομψό σημείο του πλανήτη και είναι βέβαιο ότι θα δείτε fashion lovers να κρατούν σφιχτά τις πλεκτές δημιουργίες Bottega.

Διαβάστε περισσότερα για την τσάντα Intrecciato από τον οίκο Bottega Veneta, στο Bovary.gr

