Ημέρα των Νεκρών στην Αθήνα: Μαργαρίτες, live μουσική και μεξικάνικες φιέστες -Πού να πάτε - iefimerida.gr

Η Ημέρα των Νεκρών, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και πολύχρωμες παραδόσεις του Μεξικού, έρχεται και στην Αθήνα

Από μαργαρίτες και θεματικά κοκτέιλ μέχρι live μουσική, salsa και εντυπωσιακό face painting, εστιατόρια και χώροι της πόλης ετοιμάζουν ξεχωριστές εκδηλώσεις για να μας μεταφέρουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα της Día de los Muertos.

Δείτε πού μπορείτε να γιορτάσετε την ημέρα των Νεκρών στο bovary.gr