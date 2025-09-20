Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποδεικνύει γιατί το παντελόνι είναι το πιο ευέλικτο κομμάτι της γκαρνταρόμπας - iefimerida.gr

Με κάθε της εμφάνιση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιβεβαιώνει ότι η αληθινή φινέτσα βασίζεται σε έξυπνες στιλιστικές επιλογές, όχι σε υπερβολές.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναδεικνύει ένα look που συνδυάζει φινέτσα και διαχρονικότητα. Το ριγέ πουκάμισό της σε αρμονία με το μπεζ tailored παντελόνι με τις διακριτικές πιέτες αναδεικνύουν την τέλεια γραμμή του ρούχου.

Το look ολοκληρώνεται με μαύρα δερμάτινα παπούτσια σε στιλ μπαλαρίνας, ένα κομψό χρυσό ρολόι και μια μαύρη clutch, προσφέροντας διακριτικές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν προσοχή στη λεπτομέρεια χωρίς υπερβολές.

