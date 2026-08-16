Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο με χορό σε παραδοσιακό γλέντι -Το κομψό look που επέλεξε - iefimerida.gr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο με άρωμα Κυκλάδων, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε ειδυλλιακό σκηνικό.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της, κλέβοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις και με την εμφάνισή της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες από το γλέντι και τη μουσική, ξεχώρισε το outfit που επέλεξε για τη βραδινή της έξοδο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κινήθηκε σε μια κομψή εκρού χρωματική παλέτα, δημιουργώντας ένα look που συνδύαζε τη θηλυκότητα με την ανεπιτήδευτη αισθητική των καλοκαιρινών διακοπών.

Δείτε το κομψό σύνολο που επέλεξε στις διακοπές της, στο Bovary.gr