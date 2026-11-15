Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε το athleisure look να δείχνει πιο chic από ποτέ στη Θεσσαλονίκη -Η τσάντα Gucci που ξεχώρισε

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για μια χαλαρή απόδραση το Σαββατοκύριακο, απολαμβάνοντας τις βόλτες της στα πιο όμορφα σημεία του κέντρου

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από την περιήγησή της στην Αγορά Μοδιάνο, τα γραφικά Λουλουδάδικα και την παραλία, με φόντο τον Λευκό Πύργο. Για την εξόρμησή της πόνταρε σε ένα άνετο athleisure σύνολο σε μπλε-γκρι αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers και μια εντυπωσιακή μπορντό τσάντα Gucci. Για ακόμη μία φορά, απέδειξε πως η άνεση και η κομψότητα μπορούν να συνυπάρχουν με τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο, ακόμη και στις καθημερινές βόλτες στην πόλη.

Δείτε τις φωτογραφίες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη στο bovary.gr