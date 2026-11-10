 IKEA: Το κομψό ράφι που αναβαθμίζει τη διακόσμηση του σπιτιού με λιγότερα από 10 ευρώ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

IKEA: Το κομψό ράφι που αναβαθμίζει τη διακόσμηση του σπιτιού με λιγότερα από 10 ευρώ

Το κομψό ράφι από τα ΙΚΕΑ που αναβαθμίζει κάθε γωνιά του σπιτιού -Από το σαλόνι ως την κρεβατοκάμαρα
Ράφι/ Φωτογραφία: ΙΚΕΑ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στα μικρά σπίτια το πάτωμα γεμίζει γρήγορα, αλλά οι τοίχοι μένουν συχνά αναξιοποίητοι. Τα IKEA έχει μια φθηνή λύση που δίνει χώρο και ένα προσεγμένο, επιμελημένο αποτέλεσμα.

Ζούμε σε όλο και μικρότερους χώρους ή απλώς έχουμε πάρα πολλά όμορφα αντικείμενα, και αυτό απαιτεί δημιουργικότητα. Το πάτωμα γεμίζει εύκολα, όμως οι τοίχοι ξεχνιούνται συχνά.

Δείτε το ράφι από τα ΙΚΕΑ στο Bovary.gr.

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