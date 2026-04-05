Η iconic εμφάνιση της Ντούα Λίπα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα τολμηρό outfit - iefimerida.gr

Η Ντούα Λίπα εκμεταλλεύτηκε τη λιακάδα της Νέας Υόρκης και βγήκε για βόλτα με ένα σύνολο που έχει ήδη συζητηθεί.

Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα άκρως ενδιαφέρον look, παντρεύοντας την ανδρόγυνη κομψότητα με σέξι στοιχεία. Επέλεξε λοιπόν ένα oversized ριγέ σακάκι, το οποίο συνδύασε με ένα λευκό πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό, αποκαλύπτοντας έναν μαύρο κορσέ που έδινε μια τολμηρή νότα στην εμφάνισή της. Το σύνολο απογειώθηκε με μια leopard mini φούστα και ψηλές δερμάτινες μπότες, ενώ την παράσταση έκλεψε η πολυτελής κίτρινη τσάντα Louis Vuitton που κρατούσε, η αξία της οποίας αγγίζει τα 9.500 ευρώ, δίνοντας την απαραίτητη ένταση στο street style της.

