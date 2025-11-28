 Ο ιαπωνικός τρόπος για να στεγνώνουν τα ρούχα πιο γρήγορα τον χειμώνα, χωρίς να γεμίζει υγρασία το σπίτι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο ιαπωνικός τρόπος για να στεγνώνουν τα ρούχα πιο γρήγορα τον χειμώνα, χωρίς να γεμίζει υγρασία το σπίτι

Στεγνώστε γρήγορα τα ρούχα σας τον χειμώνα με αυτή την έξυπνη ιαπωνική τεχνική
Στέγνωμα ρούχων/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ιαπωνική μέθοδος για στέγνωμα ρούχων υπόσχεται να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος και να περιορίσει την υγρασία στο σπίτι, χωρίς να καταστρέφει τα ευαίσθητα υφάσματα.

Το στεγνωτήριο ρούχων είναι συχνή επιλογή, ειδικότερα τον χειμώνα, καθώς τα βρεγμένα ρούχα στεγνώνουν μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Ωστόσο, η χρήση του δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Η μεγάλη κατανάλωση ρεύματος αυξάνει τον λογαριασμό, ενώ η αγορά ενός καλού στεγνωτήρα αποτελεί ήδη σημαντική οικονομική επένδυση.

Δείτε ποια είναι η ιαπωνική μέθοδος στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στέγνωμα ρούχα Ιάπωνες μέθοδος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ