 Ιαπωνικό Φενγκ Σούι: Το λάθος με τα παπούτσια στην είσοδο που χαλάει την ενέργεια του σπιτιού
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Ιαπωνικό Φενγκ Σούι: Το λάθος με τα παπούτσια στην είσοδο που χαλάει την ενέργεια του σπιτιού

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Το ιαπωνικό Φενγκ Σούι έχει έναν κανόνα για τα παπούτσια: Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται στο σπίτι
Παπούτσια/ Φωτογραφία: Shutterstock

Στην Ιαπωνία, το βγάλσιμο των παπουτσιών στην είσοδο δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας. Το Φουσούι, η ιαπωνική εκδοχή του Φενγκ Σούι, δίνει στην πόρτα σχεδόν τελετουργικό νόημα.

Πίσω από τη συνήθεια κρύβεται το γκενκάν, ο μικρός χώρος υποδοχής που λειτουργεί ως φυσικό όριο ανάμεσα στον δρόμο και στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί αφήνεται το υπόδημα που φοριέται έξω, πριν κάποιος ανέβει στο κύριο επίπεδο της κατοικίας.

Δείτε τι υπαγορεύει το ιαπωνικό Φενγκ Σούι για τα παπούτσια στο Bovary.gr.

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