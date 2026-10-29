 Γιατί οι Ιάπωνες απλώνουν τις κάλτσες τελευταίες; Το μυστικό στο άπλωμα των ρούχων που κάνει τη διαφορά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιατί οι Ιάπωνες απλώνουν τις κάλτσες τελευταίες; Το μυστικό στο άπλωμα των ρούχων που κάνει τη διαφορά

Όλοι ξεκινούν να απλώνουν τα ρούχα από τις κάλτσες -Στην Ιαπωνία, όμως, είναι το τελευταίο πράγμα που κρεμούν
Κάλτσες/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι περισσότεροι ξεκινούν το άπλωμα των ρούχων από τις κάλτσες. Στην Ιαπωνία γίνεται το αντίθετο, με μια απλή μέθοδο που οργανώνει την απλώστρα και κάνει το στέγνωμα πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό.

Το πλύσιμο και το άπλωμα των ρούχων είναι μια τόσο καθημερινή ρουτίνα, που σπάνια την σκεφτόμαστε. Παίρνουμε το καλάθι, βγάζουμε τα ρούχα ένα ένα και τα κρεμάμε με τη σειρά που έρχονται.

Δείτε με ποια μέθοδο απλώνουν τα ρούχα στην Ιαπωνία στο Bovary.gr.

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