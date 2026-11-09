Οι Ιάπωνες έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να ζεσταίνονται χωρίς καλοριφέρ -Το μυστικό κρύβεται σε ένα τραπεζάκι - iefimerida.gr

Με τα πρώτα κρύα, οι περισσότεροι ανεβάζουν το καλοριφέρ. Στην Ιαπωνία η ζέστη μαζεύεται κάτω από ένα χαμηλό τραπεζάκι και ζεσταίνει μόνο όσους κάθονται γύρω του.

Το έπιπλο αυτό λέγεται κοτάτσου και κρύβει κάτω από την επιφάνειά του ένα σύστημα θέρμανσης. Από πάνω σκεπάζεται με χοντρή κουβέρτα που παγιδεύει τη ζέστη, και το αποτέλεσμα θυμίζει ένα θερμικό κουκούλι, χωρίς περιττή σπατάλη ενέργειας.

Δείτε ποιος είναι ο έξυπνος τρόπος θέρμανσης των Ιαπώνων στο Bovary.gr.