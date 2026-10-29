Η Τζούλια Ρόμπερτς έγινε 59: Η ανιψιά της, Έμμα, δημοσίευσε μια σπάνια κοινή τους φωτογραφία - iefimerida.gr

Η Τζούλια Ρόμπερτς έγινε 59 και η ανιψιά της Έμμα της αφιέρωσε μια τρυφερή ανάρτηση, τέσσερις μήνες μετά τον γάμο της, από τον οποίο έλειπε ο πατέρας της, Έρικ.

Η 35χρονη Έμμα Ρόμπερτς μοιράστηκε στο Instagram μια αγκαλιά με τη διάσημη θεία της, με τη φωτογραφία να φαίνεται πως τραβήχτηκε στο δείπνο πριν από τον γάμο της τον Ιούλιο.

Δείτε την κοινή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς και της Έμμα Ρόμπερτς στο Bovary.gr.