Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 57 της με λευκό μπικίνι και pin-up στιλ -Μαγνητίζει τα βλέμματα - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ρόλο pin-up girl της δεκαετίας του '50
Στα 57 της, συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, αυτή τη φορά με μια εμφάνιση που παραπέμπει στις θρυλικές pin-up σταρ της δεκαετίας του ’50. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός πόζαρε με ένα εντυπωσιακό λευκό μπικίνι, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση και να αναδεικνύει τη σιλουέτα της.
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