 Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 57 της με λευκό μπικίνι και pin-up στιλ -Μαγνητίζει τα βλέμματα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 57 της με λευκό μπικίνι και pin-up στιλ -Μαγνητίζει τα βλέμματα

Φωτογραφία/ Instagram: @jlo
Φωτογραφία/ Instagram: @jlo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ρόλο pin-up girl της δεκαετίας του '50

Στα 57 της, συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, αυτή τη φορά με μια εμφάνιση που παραπέμπει στις θρυλικές pin-up σταρ της δεκαετίας του ’50. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός πόζαρε με ένα εντυπωσιακό λευκό μπικίνι, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση και να αναδεικνύει τη σιλουέτα της.

Δείτε τις φωτογραφίες στο bovary.gr

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