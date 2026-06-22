Η Τζένιφερ Άνιστον με καυτό σορτς και μαύρο κορμάκι στα 57 -Η σέξι φωτογράφιση που εντυπωσίασε τους fans - iefimerida.gr

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση ως η αξέχαστη Ρέιτσελ Γκριν στα Friends, η Τζένιφερ Άνιστον εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ.

Στο νέο εξώφυλλο του Marie Claire Australia, η ηθοποιός ποζάρει με αποκαλυπτικό κορμάκι και σορτς, αποδεικνύοντας ότι στα 57 της χρόνια παραμένει πιο εντυπωσιακή και δυναμική από ποτέ.

Οι φωτογραφίες της φωτογράφου Zoey Grossman αναδεικνύουν τη φυσική της ομορφιά και τη διαχρονική γοητεία της, ενώ η ίδια εμφανίζεται πιο ώριμη, συνειδητοποιημένη και σίγουρη για τις επιλογές της. Άλλωστε, όπως εξομολογείται στη συνέντευξή της, οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει σημαντικά με τα χρόνια.

Δείτε τη σέξι φωτογράφιση της Τζένιφερ Άνιστον στο Bovary.gr.