 Η Τζένα Ορτέγκα επαναφέρει την αλογοουρά των ’70s -Το ρετρό χτένισμα που θα βλέπουμε παντού
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Τζένα Ορτέγκα επαναφέρει την αλογοουρά των ’70s -Το ρετρό χτένισμα που θα βλέπουμε παντού

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: AP Newsroom
Φωτογραφία: AP Newsroom

Μετά από αρκετές σεζόν απόλυτης κυριαρχίας των sleek χτενισμάτων, με τους αυστηρούς κότσους και τις ολόισιες, καλοχτενισμένες αλογοουρές, η μόδα στα μαλλιά αλλάζει διάθεση

Αυτή τη φορά, η έμπνευση έρχεται από τη δεκαετία του ’70 και φέρνει μαζί της όγκο, κίνηση, φυσική υφή και μια ανεπιτήδευτη θηλυκότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η vintage αλογοουρά επιστρέφει δυναμικά, αποδεικνύοντας πως ένα απλό χτένισμα μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα με τις σωστές λεπτομέρειες. Η Τζένα Ορτέγκα ήταν μία από τις celebrities που υιοθέτησαν την τάση, παρουσιάζοντας στο Λονδίνο μια σύγχρονη εκδοχή του ρετρό look, με εντυπωσιακό όγκο στην κορυφή, χαλαρές τούφες που πλαισίωναν το πρόσωπο και ένα cat-eye μακιγιάζ που ολοκλήρωνε ιδανικά την εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα για το ρετρό χτένισμα της Τζένα Ορτέγκα από τα 70's στο bovary.gr

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