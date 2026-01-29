Τέλος οι ανταύγειες -Η τεχνική που υπόσχεται φυσικό ξανθό με λάμψη, χωρίς να επιβαρύνει τα μαλλιά σας - iefimerida.gr

Σε μια περίοδο όπου τα πολύ έντονα ξανθά έχουν γίνει μονότονα, το ξανθό Bambi αποτελεί μια πιο φυσική και κομψή επιλογή. Δεν στοχεύει στο να σε «τυφλώσει» με έντονη φωτεινότητα, αλλά να προσφέρει διακριτική λάμψη χωρίς υπερβολές. Είναι ένα ξανθό που φωτίζει το πρόσωπο, ταιριάζει με τον φυσικό τόνο των μαλλιών και σέβεται την υφή τους.

Αντί για υπερβολικά στιλιζαρισμένα φινιρίσματα, το Bambi δίνει έμφαση στην απαλότητα, την κίνηση και μια πιο χαλαρή ομορφιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα εύκολο και κολακευτικό ξανθό.

Το ξανθό Bambi είναι ένα ζεστό, πλατινέ ξανθό με λαμπερό, κομψό φινίρισμα. Η απόχρωση κυμαίνεται ανάμεσα σε μελί, βανίλια και απαλούς χρυσούς τόνους, ενώ μια ελαφρώς βαθύτερη ρίζα δίνει φυσικό αποτέλεσμα.

Δείτε την τεχνική για φυσικό, φωτεινό ξανθό στο Bovary.gr