 Τέλος οι ανταύγειες -Η τεχνική που υπόσχεται φυσικό ξανθό με λάμψη, χωρίς να επιβαρύνει τα μαλλιά σας - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τέλος οι ανταύγειες -Η τεχνική που υπόσχεται φυσικό ξανθό με λάμψη, χωρίς να επιβαρύνει τα μαλλιά σας

Photo: Instagram @ hassieharrison
Photo: Instagram @ hassieharrison
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε μια περίοδο όπου τα πολύ έντονα ξανθά έχουν γίνει μονότονα, το ξανθό Bambi αποτελεί μια πιο φυσική και κομψή επιλογή. Δεν στοχεύει στο να σε «τυφλώσει» με έντονη φωτεινότητα, αλλά να προσφέρει διακριτική λάμψη χωρίς υπερβολές. Είναι ένα ξανθό που φωτίζει το πρόσωπο, ταιριάζει με τον φυσικό τόνο των μαλλιών και σέβεται την υφή τους.

Αντί για υπερβολικά στιλιζαρισμένα φινιρίσματα, το Bambi δίνει έμφαση στην απαλότητα, την κίνηση και μια πιο χαλαρή ομορφιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα εύκολο και κολακευτικό ξανθό.

Το ξανθό Bambi είναι ένα ζεστό, πλατινέ ξανθό με λαμπερό, κομψό φινίρισμα. Η απόχρωση κυμαίνεται ανάμεσα σε μελί, βανίλια και απαλούς χρυσούς τόνους, ενώ μια ελαφρώς βαθύτερη ρίζα δίνει φυσικό αποτέλεσμα.

Δείτε την τεχνική για φυσικό, φωτεινό ξανθό στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μαλλιά ξανθό τεχνική

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ