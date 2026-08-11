Η τάση στις φούστες που κυριαρχεί αυτό το καλοκαίρι χαρίζει ανεπιτήδευτο στιλ -Ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες - iefimerida.gr

Η μάξι boho φούστα έχει επιστρέψει δυναμικά το καλοκαίρι του 2026, με την παρουσία της να ξεχωρίζει τόσο στην πασαρέλα όσο και στις εμφανίσεις του street style.

Ανάλαφρη, θηλυκή και γεμάτη κίνηση, η μάξι φούστα με μποέμ και gipsy αισθητική αποτελεί μία από τις πιο ευέλικτες επιλογές της σεζόν. Το μήκος της προσδίδει κομψότητα, ενώ η χαλαρή γραμμή της προσφέρει άνεση ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

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