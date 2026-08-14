Αυτή είναι η τάση στα τζιν που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο -Οι 6 πιο στιλάτες επιλογές από τα Mango - iefimerida.gr

Τα ανοιχτόχρωμα τζιν κάνουν στην άκρη και τη νέα σεζόν πρωταγωνιστούν οι πιο σκούρες denim αποχρώσεις.

Το βαθύ μπλε και το indigo επιστρέφουν σταδιακά στο προσκήνιο και τα Mango έχουν ήδη εντάξει τη συγκεκριμένη τάση στη συλλογή τους. Επιπλέον, το τζιν αποκτά πιο αυστηρή και δομημένη μορφή, αφήνοντας τις πολύ χαλαρές γραμμές και τα έντονα ξεβάμματα που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Δείτε 6 στιλάτες επιλογές από τα Mango στο Bovary.gr