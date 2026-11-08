 Η συνήθεια που βελτιώνει τον ύπνο -Δεν χρειάζεται να μετράμε τις ώρες που κοιμόμαστε, λένε οι ψυχολόγοι - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η συνήθεια που βελτιώνει τον ύπνο -Δεν χρειάζεται να μετράμε τις ώρες που κοιμόμαστε, λένε οι ψυχολόγοι

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο φόβος ότι δεν θα κοιμηθούμε αρκετά μπορεί να επιδεινώσει την αϋπνία, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο άγχους που επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας.

Ο ψυχολόγος Rafael Santandreu υποστηρίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για έναν καλό ύπνο είναι η ίδια μας η αγωνία να κοιμηθούμε αρκετά. Στο νέο του βιβλίο, Sleeping Well Again Is Possible (Grijalbo), επιχειρεί να απομυθοποιήσει τον ύπνο, εξηγώντας πώς η υπερβολική ανησυχία γύρω από την ξεκούραση μπορεί να μας εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο αϋπνίας. Οι συμβουλές του δεν αφορούν μόνο την αποφυγή του καφέ και του μπλε φωτός πριν από τον ύπνο. Εστιάζουν κυρίως στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη σκέψη μας και να αντιμετωπίζουμε με λιγότερο άγχος τις νύχτες που δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε.

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