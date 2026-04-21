Η Stella McCartney σχεδίασε μια συγκλονιστική συλλογή για τα H&M -Τα πέντε κομμάτια που αξίζει να αποκτήσετε - iefimerida.gr

Ανακαλύψτε τα πέντε κομμάτια από τη νέα, πολυαναμενόμενη συλλογή της Stella McCartney για τα H&M που αξίζει να αποκτήσετε.

Οι πιστές fashionistas ανυπομονούν για την επερχόμενη συλλογή Stella McCartney Χ H&M, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία του high street brand με τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η πρώτη συνεργασία της Stella McCartney με τα H&M -η οποία ήταν η δεύτερη designer συνεργασία στην ιστορία του brand- παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2005.

Η νέα συλλογή Stella McCartney X H&M χτίζει πάνω σε αυτή την κληρονομιά. Η συλλογή ενώνει το παρελθόν με το παρόν, συνδυάζοντας σύγχρονες, αγαπημένες signature γραμμές -όπως oversized πουκάμισα, εντυπωσιακές καμπαρντίνες και αυστηρό tailoring- με παιχνιδιάρικα, εμβληματικά κομμάτια από τα πρώτα αρχεία της Stella McCartney, όπως prints με λεπτομέρειες από κοσμήματα και slogan tops.

