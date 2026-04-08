Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τζιν από τα Massimo Dutti που κάνει τα πόδια να φαίνονται πιο λεπτά και ψηλά - iefimerida.gr

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή χαρίζει στιλιστική έμπνευση για τις εμφανίσεις της σεζόν, επιλέγοντας ένα τζιν από τα Massimo Dutti που αναδεικνύει τη σιλουέτα.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με σχέδιο από τη νέα συλλογή των Massimo Dutti, επιβεβαιώνοντας πως η σωστή γραμμή μπορεί να αναδείξει τη σιλουέτα. Το συγκεκριμένο παντελόνι ξεχωρίζει για το φαρδύ μπατζάκι και τη μεσαία μέση του, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα versatile και εύκολο στους συνδυασμούς. Πρόκειται για ένα κομμάτι που προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ, ανάλογα με τα αξεσουάρ και τα παπούτσια που θα το συνοδεύσουν.

Στην εμφάνισή της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε να το συνδυάσει με ένα μαύρο εφαρμοστό top με έντονους ώμους και ψηλό λαιμό, το οποίο πρόσθεσε στιλ στο look, ενώ μια ζώνη σε σκούρο τόνο τόνισε τη μέση της, ενισχύοντας τη θηλυκή γραμμή. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό, σύγχρονο και απόλυτα προσαρμοσμένο στις τάσεις της εποχής.

