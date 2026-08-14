Η σπάνια εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ με τα δίδυμα παιδιά της: Εντυπωσιακή, με vintage φόρεμα του John Galliano - iefimerida.gr

Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε ένα vintage φόρεμα του John Galliano και εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της.
Η δικηγόρος και ακτιβίστρια εμφανίστηκε μαζί με την οικογένειά της στο δείπνο του Clooney Foundation for Justice, φορώντας ένα μαύρο, μακρύ φόρεμα του John Galliano από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2004.
Το φόρεμα, που έφτανε μέχρι το πάτωμα, ήταν ξεχωριστό. Η μαύρη βάση του αναδεικνυόταν από περίτεχνα κεντημένα λουλούδια, ενώ το βλέμμα τραβούσε ένας oversized βελούδινος φιόγκος σε κιτρινόμαυρη απόχρωση, τοποθετημένος στο μπούστο.
Δείτε την εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ στο Bovary.gr
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