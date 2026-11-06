Η «Σιλβί» του «Emily in Paris» πουλάει τα ρούχα της γκαρνταρόμπας της -Τα κομμάτια που θα γίνουν sold out - iefimerida.gr

Η Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ, η ηθοποιός του «Emily in Paris», ανοίγει για πρώτη φορά την προσωπική της ντουλάπα

Διαθέτει περισσότερα από 20 αγαπημένα της fashion items μέσω της Vestiaire Collective. Από δημιουργίες Dior και Fendi μέχρι παπούτσια Jimmy Choo και ξεχωριστά πανωφόρια, η συλλογή αποτυπώνει τη διαχρονική γαλλική φινέτσα της, ενώ κρύβει και μια όμορφη φιλανθρωπική πρωτοβουλία: όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προστασία των παιδιών από τη βία.

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